В Правдинске пьяный пенсионер избил директора Дома культуры

В Правдинске пьяный пенсионер избил директора местного Дома культуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 28 декабря. Пьяный мужчина пытался сорвать детский спектакль, а затем не менее трех раз ударил 38-летнюю директора учреждения.

Прибывшие на место полицейские задержали 71-летнего местного жителя. Выяснилось, что пенсионер употреблял спиртные напитки, а после застолья решил посетить культурно-массовое мероприятие для несовершеннолетних.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство», предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.