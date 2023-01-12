Минприроды сообщило, сколько «елочных» браконьеров задержали в конце 2022 года

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Министерство природных ресурсов и экологии подвело итоги патрулирования мобильными группами участков с хвойными насаждениями, которое прошло в конце 2022 года.

Всего было проведено 162 рейда, в ходе которых выявили два факта незаконной заготовки новогодних деревьев. Браконьеры спилили три ели, ущерб оценили в 24 тысячи рублей.

«Оба материала переданы сотрудниками министерства в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 260 УК РФ. По одному из этих выявленных фактов рубки на сумму 8372 рубля штраф добровольно возмещен нарушителем», - отметили в министерстве.