Орангутан Антон прятался под одеялом: В Калининградском зоопарке из-за новогодних фейерверков заболели животные

Антон очень испугался. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке из-за новогодних фейерверков плохо себя чувствуют животные. К таким выводам пришли специалисты учреждения.

«Все новогодние праздники вокруг зоопарка стояла бесконечная канонада. Наши ветврачи подводят итоги: стресс, расстройство ЖКТ (попросту - понос), отказ от еды, отказ от участия в медицинских тренингах, отказ выходить в уличные вольеры», - говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Пожилая львица Тиса с опаской выходила на улицу еще несколько дней после празднования Нового года, а сивуч Ким отказался от любимой рыбы.

От салютов пострадал и любимец публики орангутан Антон – он несколько дней просидел под одеялом. Говорят, что картонные гильзы от петард залетели прямо в уличный вольер к орангутанам. Они, видимо, упали, пролетев через решетку в потолке.

Администрация зоопарка решает, как обезопасить животных в будущем. Вероятно, речь идет о запрете запускать фейерверки вокруг зоопарка.

«Думаем, как справиться с этой звучной напастью в следующем году. Нам жизненно необходимо объявить микрорайон вокруг зоопарка территорией тишины», - отметили в пресс-службе зоопарка.