Привлечет туристов: В Пионерском установили Камень правды

. Фото: Администрация Пионерского городского округа

На улице Комсомольской в Пионерском установили Камень правды. Малая архитектурная форма - предпринимателя, которую он согласовал с администрацией округа, сообщается на официальной странице мэрии Пионерского во «ВКонтакте».

«Автор и исполнитель идеи – пионерчанин Юрий Чащин. Юрий пояснил, что люди стали клеить объявления на его магазинчик. Когда-то здесь была доска объявлений. Возникла идея ее возродить, но сделать интересный городской объект. А именно – облагородить природный камень, который лежал прямо за магазином. Так появился Камень правды – в дополнение к Камню лжи, достопримечательности Пионерского. На камне - парус. С одной стороны он будет инкрустирован янтарем, а с другой можно будет размещать объявления. Все работы предприниматель проводит за свой счет», - заявили в администрации, добавив, что новый объект будет полезен для пионерчан и привлечет туристов.