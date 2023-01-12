В Черняховске мужчина разбил все окна в доме бывшей сожительницы

В Черняховске полицейские задержали ревнивца, побившего все окна в доме возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Драма разыгралась в пос. Долинино. 38-летний мужчина приехал к бывшей сожительнице и заметил, что возле ее дома припаркован чужой автомобиль. Воспылав ревностью, злоумышленник начал бросать камни в машину, повредив все стекла, капот, фары и боковые зеркала. Затем он принялся кидать камни в жилой дом, оставив все окна без стекол.

На этом мужчина не успокоился и на следующий день снова пришел в дом к экс-возлюбленной, когда она была уже одна. Он накинулся на нее и стал душить, угрожая ей убийством.

Потерпевшая и владелец автомобиля обратились с заявлением в полицию. Правоохранители задержали ранее неоднократно судимого мужчину. На него завели уголовные дела по статьям «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».