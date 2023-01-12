Калининградскую область на новогодних каникулах посетили более 55 тысяч туристов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

С 31 декабря по 8 января Калининградскую область посетили около 55-57 тысяч туристов. Этот показатель соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба правительства.

«Загрузка отелей на побережье и в Калининграде была на уровне 79%, при этом в некоторых отелях она достигала 96%-97%, – отметил министр по культуре и туризму Андрей Ермак. – В целом по региону загрузка средств размещения была на уровне 72%. Снижение среднего показателя наполняемости по сравнению с прошлым годом произошла за счёт отелей востока области, где отдыхали, как правило, сами калининградцы».

Пассажиропоток в аэропорту «Храброво» в новогодние праздники составил более 110 тысячи человек.

Учреждения культуры области также отмечают высокую востребованность в первые дни января. Посещаемость за новогодние праздники по всем типам государственных учреждений, включая объекты Музея Мирового океана, возросла по сравнению с предыдущим годом на 26%: 142,4 тысячи человек в 2023 году относительно 113,3 тысячи человек в 2022 году. В целом, посещаемость государственных музеев увеличилась на 41% по сравнению с прошлым годом.