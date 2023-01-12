Флаг Калининградской области, который побывал в космосе, стал музейным экспонатом

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

Еще 3 июня 2022 года флаги Калининградской области, города Калининграда и Зеленоградска были запущены в космическое пространство с космодрома Байконур. Инициатором необычной акции стал тогда заслуженный испытатель Байконура Николай Кузнецов.

Флаги вернулись на Землю в сентябре на борту спускаемого аппарата корабля «Союз МС-21».

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного историко-художественного музея, флаги вместе с сертификатами и фотографиями были переданы в экспозицию музея.

«За 3180 часов нахождения в космическом пространстве в ходе выведения на орбиту, пребывания на борту МКС на высоте 410 километров и спуска флаг совершил 2067 оборотов вокруг Земли, пролетев со скоростью 27 700 км/ч (7,8 км/сек) более 88 миллионов километров», - сообщили в музее.

В ближайшее время новые экспонаты можно будет увидеть на выставке, посвященной 90-летию со дня рождения летчика-космонавта СССР Героя Советского Союза Виктора Пацаева.