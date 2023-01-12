Электрички до Мамоново начали останавливаться в Ласкино

. Фото: Пресс-служба КЖД

Курсирующие пригородные поезда между Калининградом и Мамоново стали совершать остановку в поселке Ласкино. Об этом сообщает Калининградская пригородная пассажирская компания

В направлении из Калининграда в Мамоново поезд останавливается в Ласкино в 18.22 по рабочим дням, в 10.32 - по выходным дням; в направлении из Мамоново в Калининград - в 7.24 и 20.41 по рабочим дням, в 17.17 - по выходным дням.

Время в пути от Южного вокзала до нового остановочного пункта Ласкино или в обратном направлении составляет всего 12 минут.