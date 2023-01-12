После публикации в «Комсомолке» власти пообещали отремонтировать дорожки на Верхнем озере

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Власти Калининграда намерены в ближайшее время отремонтировать пешеходные и велосипедные дорожки на Верхнем озере. Об этом сообщается в комментариях в телеграм-канале «Комсомолки» под постом, в котором говорилось о разбитой плитке, мусоре в воде и развороченных автомобилистами газонах.

«Плитку у моста и на велодорожке постараются поправить до конца недели. Водную гладь чистим ежегодно с помощью машины-амфибии. Как правило, весной до нереста и после его окончания летом», - говорится в сообщении представителя городской администрации.

Сообщается также, что «над решением проблемы парковки на газоне уже думают в муниципальном контроле и комитете городского хозяйства и строительства».

«В городе достаточно много подобных мест. Сейчас специалисты готовят перечень участков, где газоны нуждаются в дополнительной защите. После подготовки перечня, в конце января, комитет городского хозяйства совместно с комитетом развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассмотрят в отдельности каждый пункт и проработают возможные варианты решения проблемы: установку сфер, столбиков, высадку деревьев и другое», - отметили в мэрии города.