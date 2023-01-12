В Гусеве задержали 23-летнего вандала, который разбивал остановки

В Гусеве полицейские задержали неоднократно судимого 23-летнего парня, подозреваемого в вандализме.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ранее камеры видеонаблюдения на центральной площади города зафиксировали акт вандализма. Молодой человек повредил две интерактивные информационные панели, установленные на остановке общественного транспорта, после чего покинул место преступления.

«Ущерб, причиненный городской администрации, составил 400 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

В полиции отметили, что санкцией статьи предусмотрен денежный штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы, а также наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев.