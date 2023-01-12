Калининградская область вошла в топ регионов-лидеров по молочному производству

. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградская область сохраняет лидерство в молочном производстве России. По данным федерального Минсельхоза, Калининградская область вошла в список регионов-лидеров по надою молока на корову в сутки.

В топе также Краснодарский край, Ленинградская и Курская области. Во всех этих регионах получено свыше 25 кг молока в расчете на корову. Конкретно в Калининградской области – 26,4 кг.

В министерстве отмечают, что это в 1,3 раза больше, чем в среднем по России.

По данным регионального правительства, за 10 месяцев 2022 года в хозяйствах всех категорий Калининградской области произведено 200 тыс. тонн молока. Регион полностью обеспечивает себя цельным молоком.

Скажутся ли рекордные показатели на цене молока в 2023 году, в правительстве не сообщили.