В Калининграде на станции переливания – повышенная потребность крови

По состоянию на 13 января на станции переливания крови Калининградской области востребована кровь всех групповых принадлежностей.

Врачи говорят о повышенной потребности крови.

Также в соцсетях публикуют график работы выездной бригады на январь 2023 года:

12 января - Янтарный комбинат (пос. Янтарный, Балебина, 2)

13 января - Водоканал (пр-т Советский, 107)

17 января - Краснознаменск. МФЦ. (ул. Калининградская, 50)

18 января - УФСИН (ул. Чкалова, 7)

19 января - Гвардейск. ЦРБ (ул. Тельмана, 22)

20 января - Балталкоторг (ул. Туруханская, 1 б)

24 января - Нестеров. ДК (ул. Черняховского, 8)

25 января - Аквелла мебель (ул. Петрозаводская, 98)

26 января - Авиационный ремзавод (Люблино, Гарнизонная, 4 а)

30 января - Мамоново. ДК (ул. Евсеева, 2).