В Калининграде на станции переливания – повышенная потребность крови

По состоянию на 13 января на станции переливания крови Калининградской области востребована кровь всех групповых принадлежностей.
Врачи говорят о повышенной потребности крови.
Также в соцсетях публикуют график работы выездной бригады на январь 2023 года:
12 января - Янтарный комбинат (пос. Янтарный, Балебина, 2)
13 января - Водоканал (пр-т Советский, 107)
17 января - Краснознаменск. МФЦ. (ул. Калининградская, 50)
18 января - УФСИН (ул. Чкалова, 7)
19 января - Гвардейск. ЦРБ (ул. Тельмана, 22)
20 января - Балталкоторг (ул. Туруханская, 1 б)
24 января - Нестеров. ДК (ул. Черняховского, 8)
25 января - Аквелла мебель (ул. Петрозаводская, 98)
26 января - Авиационный ремзавод (Люблино, Гарнизонная, 4 а)
30 января - Мамоново. ДК (ул. Евсеева, 2).