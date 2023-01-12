В контакт-центр региональной службы медпомощи 122 поступило более 4,5 млн звонков

. Фото: Правительство Калининградской области

Контакт-центр 122 для поликлиник, который функционирует в регионе с осени 2020 года, принял с начала работы свыше 4,5 миллиона звонков.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в настоящее время контакт-центр 122 насчитывает 70 операторов. В пиковые периоды пандемии их численность превышала 120 человек.

«Операторы записывают граждан на прием к врачам всех взрослых поликлиник области, на вакцинацию, диспансеризацию; осуществляют вызов врачей на дом как при обращении по номеру 122, так и по заявкам через web-форму на сайте областного минздрава; продолжают консультировать больных коронавирусом и доводят до пациентов информацию о работе лечебных учреждений Калининграда и области», - отмечают в правительстве.

Также круглосуточно работает линия психологической помощи.

Помимо этого, операторы отслеживают сообщения граждан в рубрике «Врач не пришел на вызов» на сайте областного минздрава с проверкой через медицинскую информационную систему и последующим дублированием вызова врача на дом.