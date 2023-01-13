Ушла из дома и не вернулась: В Гусеве ищут 48-летнюю женщину

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Гусеве объявили в розыск 48-летнюю Светлану Ткачук. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Запад» в «ВКонтакте».

Отмечается, что женщина 12 января ушла из дома на улице Почтовой и не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, голубые глаза, коричневые короткие волосы.

Была одета в темно-коричневую куртку, черные лосины, черные высокие ботинки на шнуровке, темно-фиолетовую вязаную шапку.

Женщина – инвалид с детства, она нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038 и 8(4012) 520-444.