На Южном вокзале на складе забытых вещей скопилось 773 предмета

Склады с забытыми вещами есть и на вокзалах, и в метро. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К началу 2023 года на складе забытых, найденных и невостребованных вещей на Южном вокзале в Калининграде скопилось 773 предмета. Всего же в 2022 году пассажиры калининградских поездов оставили в вагонах больше 1 тысячи личных вещей.

Как сообщает пресс-служба КЖД, чаще всего забывали зонтики, шапки, перчатки, гаджеты и наушники. В списке нестандартных предметов были четки, автомобильные «дворники», гардины для окон, компьютерные флешки и один большой чемодан, наполненный книгами, одеждой и обувью.

В КЖД напоминают, что для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку. После обработки заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям.

Внимание! Этот сервис предназначен только для поиска вещей, оставленных в поездах дальнего следования.

Поиск вещей осуществляется не позднее 30 дней с момента поездки.

Оставить заявку на розыск вещи, оставленной на территории вокзального или пригородного комплекса, можно по телефону ЕИСЦ 8-800-775-00-00 или по адресу info@rzd.ru.