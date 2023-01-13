Калининград вошел в топ-10 городов для празднования старого Нового года

Калининград вошел в список городов России, которые туристы выбрали для встречи старого Нового года. Места, где россияне будут встречать старый Новый год и во сколько им это обойдется, определил сервис Tvil.ru.

Лидером по количеству броней оказался город Сочи (16% броней). На втором месте стоит Москва, а на третьем - Санкт-Петербург (14% и 12% от всех бронирований соответственно).

Калининград расположился на 5-м месте между Казанью и Ялтой. Сообщается, что туристы отдавали в среднем 2305 рублей за ночь в отеле и предпочитали оставаться в Калининграде на 5 суток.