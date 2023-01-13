В Калининграде приставы взыскали с должника более полумиллиона рублей в пользу администрации города

Калининградские приставы взыскали 535 тысяч рублей в пользу городской администрации. Как сообщает пресс-служба УФССП России по региону, речь идет о взыскании с индивидуальной предпринимательницы задолженности по аренде помещений.

Женщина не погасила долг добровольно в законные сроки.

Судебный пристав установил, что у женщины есть счета в кредитных организациях, а в собственности – автомобиль Hyundai Solaris 2016 года.

«Чтобы должница не смогла продать транспортное средство и вывести деньги с банковских счетов, были наложены ограничения - запрет регистрационных действий в отношении машины и арест счетов», - отметили в пресс-службе ведомства.

535 тысяч рублей были списаны и перечислены взыскателю.