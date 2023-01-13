Январские сюрпризы: Калининградцы набрали в лесу под Полесском ведро опят

Ведро зимних опят. Фото: сообщество Грибы и грибники Калининградской области.

Сезон грибов в Калининградской области, казалось бы, завершен. Но нет. Особо отважные любители «тихой охоты» выбираются в лес даже в январе. И, как оказалось, не зря.

Калининградцы в Полесском районе нашли опята. Грибов набрали полное ведро. Фотографии январского чуда выложили в группу «Грибы и грибники Калининградской области» в «ВКонтакте».

Горожане собрали ведро зимних опят. Фламмулина (так гриб называется по-научному) съедобна.

Специалисты говорят, что этот гриб совсем не редок, растет он с осени и до весны.

Внимание! Если вы не разбираетесь в грибах, рисковать не стоит. Собирайте и употребляйте в пищу только те грибы, в которых вы уверены и которые вы знаете.