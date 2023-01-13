В Калининградской области отказались от организации купаний на Крещение

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В Калининградской области в этом году не будут организовывать купания на Крещение. Об этом сообщил епископ Черняховский и Славский Николай, отметив, что купание на Крещение – хорошая традиция, которая стала массовой в 1990-е.

Согласно распоряжению епископов приходы и монастыри Черняховской и Калининградской епархий не организуют купаний.

«Это своеобразные народные гулянья, где можно показать удаль молодецкую, если, конечно, позволяет здоровье. Церковь одобряет такие гулянья, как одобряет экстремальные и боевые виды спорта, как одобряет все, что делает человека сильным. Одобряет, но не организовывает, чтобы не сложилось мнение о какой-то таинственной, священной сути этого действия», - говорится в сообщении епископа.

Он отмечает, что купание не заменяет церковного богослужения, не спасает человека и не делает его православным.

При этом, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Калининградской епархии, освящение воды будет совершаться во всех храмах епархии 18 и 19 января по окончании Божественной литургии.