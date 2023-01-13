В Гурьевске задержали домушника-рецидивиста

В Гурьевске полицейские задержали опытного домушника при попытке проникнуть в дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный в темной одежде проник на приусадебную территорию дома в переулке Степном.

На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. На крыльце дома полицейские задержали злоумышленника, который успел отключить сигнализацию и пытался проникнуть в чужое жилище.

Задержанным оказался неоднократно судимый 49-летний житель Светлогорска. Его доставили в дежурную часть. Там он сознался, что пытался проникнуть в жилой дом, чтобы совершить кражу. В ходе досмотра у мужчины при себе обнаружили строительные перчатки, балаклаву и отвертки.

Также полицейские установили, что подозреваемый успел проникнуть в баню, расположенную на территории домовладения, и украл телевизор.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Злоумышленник помещен в ИВС, однако вскоре может оказаться в СИЗО.