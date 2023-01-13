Калининградец ломился в квартиру бывшей сожительницы с мачете

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии спасли горожанку от абьюзера с ножом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Около пяти часов поступила информация от оперативного дежурного о том, что в доме по улице Громовой мужчина выламывает входную дверь одной из квартир.

В момент прибытия росгвардейцев конфликт происходил в подъезде на лестничной площадке. Мужчина угрожал расправой женщине, размахивая при этом 50-сантиметровым ножом.

Стражи правопорядка применили физическую силу и специальные средства и обезоружили агрессора. Как выяснилось, бывший сожитель 30-летней калининградки зашел выяснить отношения и успел нанести несколько ударов ножом по входной двери.

Задержанный 32-летний злоумышленник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.