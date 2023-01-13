В Светлогорске пьяный мужчина ограбил пациента диспансера и потерял добычу

В Светлогорске полицейские задержали подозреваемого в ограблении пациента противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Неизвестный зашел в здание диспансера, проник в одну из палат и открыто похитил у 47-летнего пациента мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей, после чего скрылся.

Сотрудники полиции в течение дежурных суток установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель одного из поселков, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

Телефона при нем полицейские не обнаружили. Злоумышленник пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит, куда дел чужой гаджет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается.