В Калининграде завершено строительство фундамента здания Театра оперы и балета

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде завершен один из важных этапов строительства здания филиала Большого театра на острове Октябрьский – окончено устройство ростверка, объединяющего между собой установленные сваи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

В течение трех дней строители непрерывно вели заливку бетона общим объемом 3 тысячи кубометров. Всего на организацию монолитного ростверка общей площадью 12 900 кв. м понадобилось 13,5 тысячи кубометров смеси. Ростверк связал между собой в единую конструкцию 586 уникальных буронабивных свай. В связи с тем, что здание возводится на острове с обводненными грунтами, для устройства его основания были погружены сваи длиной 45 метров и диаметром 1 метр.

«Ключевым достоинством подобных конструкций является их высокая надежность. Но для того, чтобы бетон набрал прочность, рассчитанную проектировщиками исходя из будущих нагрузок здания, необходимо учитывать довольно много факторов», – сообщил гендиректор ООО «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанников.