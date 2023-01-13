Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 января 2023 13:10

Калининградец трижды обокрал магазин электроники на пр. Мира

Возбуждено несколько уголовных дел
Виктор Сергеев

18 декабря один из покупателей украл из магазина на проспекте Мира два жестких диска. Спустя 20 минут мужчина вернулся и похитил еще два диска. Через неделю злоумышленник вновь посетил магазин и украл акустическую систему, машинку для стрижки, 2 шуруповерта, беспроводную мышь и мужскую куртку. Общая сумма ущерба превысила 33 тысячи рублей.

Участковые изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 48-летний калининградец. Похищенное имущество злоумышленник продал прохожим, потратив деньги на свои нужды.

На него завели три уголовных дела по статье «Кража».