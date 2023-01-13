Калининградец трижды обокрал магазин электроники на пр. Мира

18 декабря один из покупателей украл из магазина на проспекте Мира два жестких диска. Спустя 20 минут мужчина вернулся и похитил еще два диска. Через неделю злоумышленник вновь посетил магазин и украл акустическую систему, машинку для стрижки, 2 шуруповерта, беспроводную мышь и мужскую куртку. Общая сумма ущерба превысила 33 тысячи рублей.

Участковые изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 48-летний калининградец. Похищенное имущество злоумышленник продал прохожим, потратив деньги на свои нужды.

На него завели три уголовных дела по статье «Кража».