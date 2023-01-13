В Калининграде обнаружили очаг птичьего гриппа, введен карантин

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Очаг распространения вируса обнаружили на земельном участке на улице Карташева, 8а (микрорайон имени Космодемьянского). Об этого сообщили в пресс-службе мэрии.

- До 1 марта на западе города действует карантин по птичьему гриппу, - рассказала в городской администрации. – В радиусе 5 километров от очага устанавливается «угрожаемая зона», в которую включены предприятия «Балтптицепром» и «Продукты Питания». В радиусе еще 10 километров от границ «угрожаемой зоны» устанавливается «зона наблюдения». Там специалисты пока ограничатся простым клиническим осмотром живности.

Напомним, что птичий грипп способен передаваться человеку. Заражение происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой домашней и дикой птицей. От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро с озноба, повышения температуры до 38 и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга. При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу, так как позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.

У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание.