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НовостиОбщество14 января 2023 8:30

В Гусеве со 2 января не могут найти женщину

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Гусеве разыскивается 40-летняя Юлия Левадняя. О ее поисках сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад» в «ВКонтакте».

Сообщается, что женщина пропала еще 2 января. До сих пор ее местонахождение не установлено.

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, темные длинные волосы, серые глаза.

Была одета в зеленое пальто с капюшоном, черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038 и 8(4012) 520-444.