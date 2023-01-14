В Гусеве со 2 января не могут найти женщину

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Гусеве разыскивается 40-летняя Юлия Левадняя. О ее поисках сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад» в «ВКонтакте».

Сообщается, что женщина пропала еще 2 января. До сих пор ее местонахождение не установлено.

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, темные длинные волосы, серые глаза.

Была одета в зеленое пальто с капюшоном, черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038 и 8(4012) 520-444.