Не стало основателя музыкального фестиваля «Калининград in Rock»

Вячеслав Феоктистов. Фото: Соцсети

В Калининграде ушел из жизни музыкант и педагог Вячеслав Феоктистов. Его не стало на 76-м году. Полгода назад он перенес обширный инсульт, восстановиться после которого так и не смог. Об этом сообщил его сын, руководитель Калининградской рок-ассоциации, промоутер Андрей Феоктистов.

Вячеслав Иванович с 14 лет увлекался музыкой, с молодых лет играл в городских джазовых ансамблях. Долгое время преподавал в Калининградском музыкальном училище по классу бас-гитары, а в 1987 основал легендарную городскую Студию музыкальной импровизации, которая стала базой и школой для многих калининградских музыкантов.

В 1994 он основал традицию проведения ежегодного рок-фестиваля, позднее получившего название «Калининград in Rock».

Информация о траурных мероприятиях будет размещена позже в соцсетях.

В октябре 2022 года в соцсетях собирали деньги на реабилитацию педагога после инсульта.