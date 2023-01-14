В Калининградской области прошли учения с участием противолодочных вертолетов

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ провели плановые учения в Калининградской области. Была найдена, отслежена и уничтожена подводная лодка условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

По замыслу учения в районе морских путей находилась подводная лодка условного противника, экипажу которой поставлена задача – нарушить морские коммуникации Балтийского флота.

«После обнаружения и определения координат подводной лодки, летчики условно уничтожили подводную цель при помощи бортового вооружения», - говорится в сообщении Балтфлота.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано около десяти единиц авиатехники.