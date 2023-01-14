В больницу Калининграда попала годовалая девочка, которая обварилась кипятком

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Инцидент случился в первый день 2023 года. Пациенткой ожогового центра больницы на Летней стала годовалая девочка. Она поступила уже во втором часу новогодней ночи.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, малышка разлила на себя горячий чай и получила ожоги 15 процентов кожи 1-й и 2-й степени.

«В отделение она поступила в жизнеугрожающем состоянии, у нее был отмечен болевой шок. Как пояснил детский врач – хирург-комбустиолог Игорь Полозов, у малышей такая ситуация может возникнуть даже при ожогах более 5 процентов кожных покровов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что девочку выписали из стационара домой на этой неделе.

Еще один юный пациент поступил с нетяжелой травмой, полученной после разрыва петарды.

Всего же в новогодние праздники пациентами ожогового центра больницы на Летней стали семь жителей региона.