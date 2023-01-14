В Калининградской области уменьшилось количество вакансий с возможностью переезда

По сравнению с прошлым годом в целом на рынке труда Калининградской области количество вакансий, предлагающих переезд, сократилось на 23%. Об этом сообщает hh.ru, ссылаясь на исследование.

«В ряде сфер наблюдается снижение вакансий, предлагающих переезд. Например, в сфере производства (снижение в 2,2 раза), а также в сфере строительство (снижение в 1,1 раза)», - говорится в сообщении.

В топ-3 вакансий в Калининградской области с возможностью переезда вошли:

Врач-терапевт, до 75 000 руб.

Сотрудник склада, до 245 000 руб.

Врач-пульмонолог, до 70 000 руб.

С начала зимы чаще всего переезд в Калининградской области предлагают продавцам, врачам и администраторам в такие города, как Калининград (82% вакансий), Багратионовск (4%), Гурьевск (4%). Предложения переезда почти не встречаются в городах: Балтийск, Неман и Светлогорск.