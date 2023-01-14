Калининградцев приглашают на бесплатные соревнования по самбо

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде в субботу, 14 января, проведут региональные соревнования по самбо. Зрителей приглашают в зал «Россия» на ул. Дюнная, 18б. Начало в 16:00. Вход свободный.

Накануне калининградские самбисты приняли участие в национальном тренировочном сборе. Мероприятие прошло в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Калининградскую область представили призеры и победители чемпионатов и первенств России, Европы и мира Анжела Гаспарян, Елизавета Сыщикова, Олег Филиппов.

В обмене опытом поучаствовал старший тренер региональной сборной Сергей Мкртчян, а также младшие самбисты под руководством помощника старшего тренера Мовладия Баялиева.