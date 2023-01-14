Юные калининградские хоккеисты завоевали «Кубок Урала»

. Фото: Правительство Калининградской области

Соревнования по хоккею с шайбой среди детей не старше 11 лет провели в Свердловской области: «Кубок Урала» на ледовой арене в Верхней Пышме разыграли 10 команд из Свердловской, Оренбургской, Калининградской областей, Приморского и Алтайского краев, Республики Башкортостан и Донецкой Народной Республики.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наша региональная команда «Янтарная звезда» выиграла шесть матчей из шести возможных.

«Главный приз для этих соревнований сделали переходящим. Поэтому оригинал «Кубка Урала» возвращается в Свердловскую область, а победителям вручён дубликат на вечное хранение и памятные награды», - отметили в Минспорта.

Уже на следующей неделе спортсмены отправятся в Подмосковье, где примут участие в престижном турнире на Кубок Олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина.