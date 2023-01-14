Большинство калининградцев одобряют использование камер наблюдения для наказания за сброс мусора

Использование камер видеонаблюдения для наказания за незаконный сброс мусора одобряет 8 из 10 калининградцев. Горожане выступили за поправки к КоАП, согласно которым власти смогут штрафовать за незаконный сброс мусора на основании данных с автоматических камер видеонаблюдения.
За камеры проголосовали 82% калининградцев, не поддерживают их только 11%.
Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.
Штрафы от 3 до 200 тысяч рублей ждут физических и юридических лиц, сбрасывающих мусор вне установленных мест.
Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин.
Также автомобилисты поддерживают инициативу чаще, чем те, кто не водит машину.