В пруду Южного парка Калининграда нашли тело мужчины

Труп обнаружили в водоеме в субботу, 14 января, около шести часов вечера. Как сообщает klops.ru, личность погибшего уже установлена. Это 62-летний житель Калининграда, пропавший в тот же день. По словам супруги пенсионера, он ушел на работу, после чего перестал выходить на связь.

Видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Региональное управление СК РФ организовало проверку, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего.