В правительстве назвали самые популярные у калининградцев услуги, которые предоставляются электронно

На федеральном портале госуслуг в электронный формат перевели социально значимые 84 услуги, что составляет 100% от предоставляемых в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на министерство цифровых технологий и связи.

Всего в 2022 году жители региона подали почти 82 тысячи электронных заявлений. Наиболее востребованными услугами стали: назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (25 тыс. 203), поиск работы и выплата пособия по безработице (21 тыс. 824), прием на обучение в средние учебные заведения (11 058), назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (3 067), выдача градостроительного плана земельного участка (3 тыс. 020).

Помимо этого, можно воспользоваться порталом госуслуг Калининградской области. Он позволяет оформить компенсации, субсидии, пособия регионального и муниципального уровня электронно без визита в органы власти. Доступна его мобильная версия.

Как рассказал заместитель председателя областного правительства – министр цифровых технологий и связи Леван Дараселия, региональный портал госуслуг начал свою работу в начале сентября прошлого года и уже сейчас можно говорить, что он востребован у жителей Калининградской области.

- Несомненным лидером стало оформление социального сертификата на поездки для учащихся 5-9 классов общеобразовательных школ региона – 2022 году было подано 5 966 заявлений, – отметил вице-премьер.

Также среди наиболее популярных услуг – согласование создания площадок накопления ТКО в Калининграде, выдача выписки из реестра муниципального имущества, а также получение информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.