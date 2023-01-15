Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Уралочку»

Волейболистки калининградского «Локомотива» встретились с «Уралочкой» и обыграли ее. Игра завершилась со счетом 3:0.

Встреча состоялась в Нижнем Тагиле в воскресенье, 15 января.

В первой партии калининградки уверенно вели. Во второй партии «Уралочка» показала свои силы, но «Локо» не расслаблялся.

В итоге наша команда не дала усомниться в своем превосходстве и переиграла «Уралочку» с солидным преимуществом, одержав 11-ую победу подряд в Суперлиге.

Следующая игра состоится 22 января. «Локо» встретится с московским «Динамо» в СК «Янтарном».