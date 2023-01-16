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НовостиОбщество16 января 2023 7:52

В Советске мужчина ударил ножом двух посетителей ресторана

Пострадавшие госпитализированы
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В ночь на воскресенье, 15 января, в одном из ресторанов в Советске произошла поножовщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в заведении на улице Пушкина. Там пьяный мужчина в ходе драки нанес двум посетителям ресторана ножевые ранения. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавших.

Сотрудники Росгвардии, несмотря на оказанное сопротивление, задержали 29-летнего местного жителя, доставив подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.