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НовостиОбщество16 января 2023 8:30

18 января в Калининграде отключат телевещание и радио

Вещание по кабельным каналам приостановлено не будет
Виктор Сергеев

В среду, 18 января, в Калининграде будут проводиться плановые профилактические работы на передающем оборудовании средств телерадиовещания.

В региональном министерстве цифровых технологий и связи Калининградской области сообщили, что из-за отключения передатчиков с 10 до 17 часов не будет вестись эфирная трансляция программ первого и второго мультиплексов и Радио России, «Вести FM», «Маяк», «Вера», «Комсомольская правда», «Русское радио», «Бизнес FM», ПИ ФМ, D FM.

Вещание по кабельным каналам приостановлено не будет.