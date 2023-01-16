В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 16 января нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в понедельник, 16 января, в течение дня отключено электричество в домах на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов свет не будет на:

пр-кт Московский 8-10, 8а, 14-38, 14б

ул. Мариупольская 1-9, 2-12, 2а, 2б

ул. Дзержинского 205а

ул. И. Земнухова 4, 8-10

ул. Ген.-фельдм. Румянцева 2а

ул. Серж. Колоскова 12

ул. Д. Донского 15-19

ул. Красносельская 17а, 45, 12а, 16, 18, 22 (д/с №79), 24 (д/с № 2) 24а, 24б, 24в, 28, 30, 30а, 30б

пр-кт Победы 62, 70, 70а, 82

ул. Воздушная 30а, 30-52, 46а

ул. Ватутина 7-17, 11а, 6 -10, 10а, 12а, 12-18

ул. Вагоностроительная 1-5, 3а, 7 (д/с № 7), 6-10

ул. Кутузова 47, 42

пр-кт Победы 61, 65.

Холодное водоснабжение будет отключено с 10.00 до 15.00 на ул. Звёздная 27-31. С 08.30 до 18.00: пр-кт Московский 8-12, ул. Баграмяна18, ул. Мариупольская 1-13, 2-18, ул. Красноярская 1-5, ул. Буткова 1.