Полиция объявила в розыск пропавшую жительницу Гусева

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Гусева объявила в розыск 40-летнюю Юлию Левадную. 2 января жительница поселка Кубановка ушла из дома и до сих пор не выходит на связь, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 40 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы волнистые длинные, окрашены в темный цвет, глаза серые. На спине, руках и ногах шрамы от ожогов, на левой брови шрам около 1,5 см.

Была одета: пальто зимнее длинное болоньевое с капюшоном на молнии зеленого (изумрудного) цвета, ботинки демисезонные черного цвета.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Юлии Левадной, просьба сообщить об этом по телефонам: 8-401-43-3-24-10 (ДЧ), 8-401-43-3-32-81 (ОУР), 89217110965, 89216113800.