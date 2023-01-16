Янтарный комбинат планирует добыть в 2023 году 630 тонн янтаря

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

Калининградский янтарный комбинат в 2023 году планирует добыть 630 тонн янтаря, 500 из которых должен выдать Приморский карьер. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сезон добычи на месторождении планируется открыть в марте. Чтобы достичь плановых показателей, предприятие активно готовит карьер к новому сезону.

В 2022 году добычный сезон на янтарном комбинате длился 7 месяцев — с апреля по ноябрь, в течение которых комбинат добыл 500 тонн природного полимера.

«Первостепенная задача – создать задел по вскрыше, то есть снять пустые породы толщиной около 50 метров со слоя голубой земли, содержащей янтарь. Для того чтобы в 2023 году выполнить плановые объемы добычи и подготовить переходящие запасы янтаря на 2024 год, необходимо переместить 4,283 млн кубических метров горной массы. В среднегодовом выражении это 12-12,5 тысячи кубов в сутки. Кроме того, предстоит провести плановый ремонт техники», — рассказал начальник Приморского карьера Андрей Дерксен.