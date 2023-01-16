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НовостиОбщество16 января 2023 9:54

Гостиницу на ул. Горького в Калининграде обещают достроить до конца 2023 года

У застройщика были проблемы с финансированием
Виктор Сергеев

Строительство административно-гостиничного комплекса на улице Горького в Калининграде планируется завершить до конца 2023 года. Об этом сообщается на странице городской администрации во «ВКонтакте».

«Строительство комплекса на улице Горького ведет частный застройщик по инвестиционному договору с администрацией города. Он проинформировал нас, что у него возникли сложности с финансированием и сейчас он пытается получить кредитные средства для завершения строительства. Разрешение на строительство у него действует до конца 2023 года. К этому времени застройщик намерен закончить работы на объекте», - сообщили в администрации Калининграда.

Напомним, гостиницу на улице Горького планировали построить к чемпионату мира по футболу-2018.