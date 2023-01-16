В Гурьевском районе угонщики-неудачники сожгли автомобиль

В ночь на 8 января двое жителей Гурьевского района решили угнать «Фольксваген» с улицы Центральной в поселке Маршальское. Мужчинам удалось завести старенькую машину, однако далеко уехать не получилось – автомобиль заглох. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как ни пытались напарники «оживить» автомобиль, у них ничего не получалось. Тогда ранее судимый 36-летний злоумышленник поджег зажигалкой салон, чтобы скрыть следы преступления. В результате машина сгорела полностью. Владельцу авто был причинён ущерб на сумму 40 тысяч рублей.

На 23-летнего и 36-летнего угонщиков завели два уголовных дела.