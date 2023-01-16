МЧС опубликовало список мест для крещенских купаний

Региональное управление МЧС опубликовало список оборудованных мест для крещенских купаний в Калининградской области. Все эти места будут обеспечены временными спасательными постами, в составе которых будут нести дежурство сотрудники спасательных служб.

1. Гусев, река Писса в районе улицы Л. Толстого, 2а, время дежурства: 18 января с 23.00 до 01.30 19 января.

2. Черняховск, купель «Святой источник», улица Ленинградская, 37, время дежурства: 18 января с 18.00 до 01.30 19 января.

3. Гурьевский муниципальный округ, озеро на территории «Подворья на Хуторской», поселок Константиновка, ул. Хуторская, 1, время дежурства: 18 января с 18.00 до 02.00 19 января.

4. Гвардейский муниципальный округ, территория муниципального пляжа, поселок Ровное, 1, время дежурства: 18 января с 23.00 до 05.00 19 января.

Кроме этого, спасатели и правоохранители будут дежурить в местах возможного неорганизованного купания людей на водоемах.