Расчеты С-400 отразили удар условного противника по аэродрому в области

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В зенитно-ракетном полку соединения ПВО состоялось плановое учение с расчетами зенитных ракетных систем С-400 по отражению ракетного удара условного противника по одному из аэродромов в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Роль крылатых ракет условного противника выполнили истребители Су-27 авиасоединения морской авиации флота.

После получения сигнала военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей. В завершение тренировки расчетами С-400 были проведены учебные пуски ракет, все воздушные цели условного противника были уничтожены.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие свыше 100 военнослужащих и задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.