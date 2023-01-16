В Черняховске бригадира цеха насмерть придавило упаковкой стекла

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Черняховске погиб 44-летний бригадир цеха по производству стеклопакетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По предварительным данным, 12 января бригадир находился в цехе по производству стеклопакетов и на него упала упаковка листового стекла. Мужчина получил травмы, от которых умер на месте происшествия.

Следователи уже произвели осмотр места происшествия, изъяли документацию, а также выполняют ряд проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинская и техническая экспертизы. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение, заявили в пресс-службе СК.