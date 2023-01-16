Восстановят лепнину и очистят кирпич: на улице Красной отремонтируют довоенный дом

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В этом году Фонд капремонта Калининградской области планирует привести в порядок фасад дома на ул. Красной, 29а-35а, в Калининграде.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Фонда капремонта, этот дом – объект культурного наследия.

«Кирпичная кладка будет очищена, с примыкающим зданием дом будет выполнен в едином архитектурном ансамбле в части цветовых решений», - сообщили в фонде.

Примечательно, что лепнина на здании – послевоенного периода.

В рамках капремонта ее планируют восстановить из натуральных материалов.

Всего в 2023 году планируется отремонтировать самые изношенные конструктивы на порядка 500 домах.