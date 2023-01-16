Коронавирус за сутки выявили в 13 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 68 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 13 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 43 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 3,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 3,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 1,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 4,

Зеленоградский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 1,

Советский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 5,

Неманский городской округ – 1.