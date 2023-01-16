Коронавирус за сутки выявили в 13 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 68 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 13 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 43 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 3,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 3,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 1,
Гусевский городской округ – 1,
Светловский городской округ – 4,
Зеленоградский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ – 1,
Советский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 5,
Неманский городской округ – 1.