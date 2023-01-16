В поселке Ласкино построили железнодорожную платформу за 2 млн рублей

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Строительство железнодорожной платформы в поселке Ласкино обошлось в 2 млн рублей. Остановку построили за два месяца, ее длина более 80 метров, имеется остановочный павильон с расписанием движения поездов. К платформе ведет тротуар протяженностью пятьсот метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Поселок активно застраивается жилыми домами, и также активно необходимо развивать транспортную инфраструктуру. С этим согласился застройщик и за счет собственных средств построил платформу для остановки пригородных поездов и тротуар к ней. Надеюсь, что местные жители оценят. Теперь из поселка до Южного вокзала можно доехать всего за 12 минут», – рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина..

Пригородный поезд мамоновского направления останавливается в поселке Ласкино три раза в будни и дважды по выходным и праздничным дням. Кроме того, с 15 апреля по 31 октября на данном направлении назначаются «дачные» поезда. В этот период по понедельникам, средам, пятницам планируется назначение пяти рейсов, по вторникам, четвергам трех рейсов, по выходным и праздничным дням - два рейса.