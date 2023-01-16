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НовостиПолитика16 января 2023 16:03

Мобилизованные калининградцы на учениях уничтожили бронетехнику противника

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области прошли плановые боевые тренировки с мобилизованными военнослужащими по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

На практическом этапе гранатометчики отработали ведение разведки, определение видов целей и расстояние до них, а также уничтожение бронетехники и живой силы условного противника на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости и выстрелами с взрывателями мгновенного действия. Стрельбы проводились из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

В ходе проведения боевых стрельб, как в дневное, так и в ночное время, военнослужащие поразили порядка 300 мишеней, израсходовав при этом более 500 гранатометных выстрелов.